Keçiörengücü 5-1 Boluspor: Farklı Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Keçiörengücü 5-1 Boluspor: Farklı Galibiyet

Keçiörengücü 5-1 Boluspor: Farklı Galibiyet
24.01.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 5-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ taraftan Oğuzcan Çalışkan'ın ceza sahasına kullandığı uzun taç sonrası yaşanan karambolde meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Francis Ezeh topu ağlara gönderdi. 1-0

10. dakikada Ali Dere'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Boluspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa vuran Halil Can Ayan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

26. dakikada ceza sahasında topu alan Junior Fernandes, ortasını kale önüne kesti. Bu noktada Odise Roshi yaptığı kafa vuruşuyla golü kaydetti. 3-0

39. dakikada Boluspor'un kazandığı penaltıda topun başına gelen Doğancan Davas, penaltıyı kaçırdı.

39. dakikada sağ tarafta topla buluşan Junior Fernandes pasını Francis Ezeh'e aktardı. Ezeh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

79. dakikada sol tarafta topu alan Barış Alıcı pasını ceza sahası dışındaki Doğancan Davas'a aktardı. Doğancan'ın şutunda Boluspor meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

82. dakikada Francis Ezeh'in pasında topla buluşan Ali Akman'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Selahattin Altay, Mahmut Gülle

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç dk. 78), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 61), İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 61), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Ousmane Diaby dk. 72), Halil Can Ayan, Francis Ezeh, Junior Fernandes (Ali Akman dk. 72)

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Mexer, Tahsin Özler, Alper Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Loic Kouagba, Lucas Lima, Mario Balbudia, Dean Lico, Alptekin Çaylı (Abdulsamet Kırım dk. 67), Doğancan Davas, İbrahim Akanbi (Arda Usluoğlu dk. 46), Barış Alıcı

Yedekler: Bartu Kulbilge, Burak Topçu, Temel Çakmak, Can Arda Yılmaz, Arda Tuğra Saygı, Harun Alpsoy, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Sorumlu: Ertuğrul Arslan

Goller: Francis Ezeh (dk. 3 ve 39), Halil Can Ayan (dk. 10), Odise Roshi (dk. 26), Ali Akman (dk. 82) (Ankara Keçiörengücü) Doğancan Davas (dk. 79) (Boluspor)

Sarı kartlar: Ali Dere, Halil Can Ayan, Hüseyin Bulut, Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

Boluspor, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü 5-1 Boluspor: Farklı Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu
Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi

15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:20:41. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiörengücü 5-1 Boluspor: Farklı Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.