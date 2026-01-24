Keçiörengücü Boluspor\'u 5-1 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor müsabakasının ardından, "4-0 olduğunda rakip tamamen demoralize oldu. Oyundan düştü. Maçı 5-1 bitirdik. Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Maç öncesi Boluspor puan olarak üstümüzdeydi. Biz haftalardır kazanmaya yakın olduğumuz maçları deplasman da dahil berabere bitiriyorduk. Iğdır FK'ya 1 mağlubiyetimiz vardı. Takımımız bazı küçük seanslarda hata yaptığı için bugünkü maçta kazanmak bizim için çok önemliydi. Boluspor bugünkü maça tamamen geçiş hücumu ve kontratak planı yapmış. Ben de kadro gelince gördüm. Golü bulmamız gerekiyordu ve Bolu'yu set hücumuyla zorlamamız gerekiyordu. Yüzü dönük oynama becerileri etkin olduğu için skoru alıp rakibi sıkıştırmayı hedefledik. Erken bir gol bulduk. Bizim için çok avantaj getirdi. 25. dakikada maç 3-0 oldu. Oyun çok kolaylaştı. Rakibin direnci düştü. 3-0'lık skor bize rehavet oluşturdu. 4-0 olduğunda rakip tamamen demoralize oldu. Oyundan düştü. Maçı 5-1 bitirdik. Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz. Boluspor'da kadro kalitesi sezon başından beri var. Bazı problemler yaşıyorlar. Onlara da kalan maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA