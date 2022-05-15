Kemalpaşa'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kemalpaşa'da 2 firari hükümlü yakalandı

15.05.2022 13:00
Kemalpaşa'da 2 firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları otomobilde başka kişiye ait kimlik ibraz eden kişinin, kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlardan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.A. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta ise hakkında hırsızlık suçlarından verilmiş toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y'yi de yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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