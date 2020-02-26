Kemerburgaz Meydanı'ndaki tarihi kahvehaneye kitaplık kuruldu - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesince hayata geçirilen "Her Kahvehaneye Kitaplık" projesine bir durak daha eklendi.

Belediye tarafından kahvehanelere kitaplık ve farklı alanlardan kitapların hediye edildiği uygulamanın, Nişanca ve Rami'nin ardından 3. adresi Kemerburgaz oldu.

Kitaplık, Cengiz Yeter tarafından işletilen, 1970'ten bu yana özellikle haftasonları birçok insanı ağırlayan ve birinci dereceden tarihi eser özelliği bulunan kahvehaneye kuruldu.

Kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında kurulan kitaplığın açılışına oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan'ın yanı sıra semt sakinleri ve kitapseverler katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Hasan Kaçan, kitaplığa kitapları yerleştirdikten sonra, kahve sakinleriyle bir süre sohbet etti.

"İnsanlar eşiyle dostuyla daha fazla Türkçe kelimeyle konuşsun"

Deniz Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okumak Güzeldir" sloganıyla yola çıktıklarını ve bu doğrultuda farklı projeler yürüttüklerini söyledi.

Türkçenin daha iyi öğrenilmesini arzu ettiklerini belirten Köken, "İstiyoruz ki insanlar eşiyle dostuyla daha fazla Türkçe kelimeyle konuşsun. Artık insanların çok kısaltılmış ifadelerle konuşarak anlaşmaları, uzlaşmaları, birbirini sevmeleri mümkün değil. Buna da çare olsun diye yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kampanya bütün ilçeye, oradan İstanbul'a yayılsın"

"Ekmek Teknesi" dizisindeki "Heredot Cevdet" karakteriyle hafızlara kazınan Hasan Kaçan da özellikle gençlerin ilgisini çekecek bir projenin yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli car car konuşan bir 'Heredot Cevdet', hayatımızın belki bir güzelliğidir ama hep de o olmaz ki... Bu kitaplar olmasaydı, ben onları okumamış olsaydım o hikayeleri nereden bulacaktım? Deniz başkanımızın başlatmış olduğu, geleneksel olmasını arzu ettiğimiz 'Okumak Güzeldir' kampanyası bütün ilçeye, oradan İstanbul'a yayılsın, bütün İstanbul'un kahvehanelerine örnek olsun. Çünkü bilmeden, okumadan bir şeyi anlatabilmek mümkün değil."

120 kahvehaneye kitaplık, 4 bölgeye nitelikli kütüphane

İlçe genelinde yaklaşık 120 kahvehaneye kitaplık kurulması planlanan proje kapsamında Eyüpsultan'ın 4 bölgesine de nitelikli kütüphaneler açılacak.

"Okumak Güzeldir" başlığı altında yürütülen "Kitap Okuma Yarışması"nda da katılımcılar Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu ve Refik Halid Karay'ın kitaplarını okuyacak.

Online olarak 28 Mayıs'ta sınava girecek yarışmacıların kazananları Kudüs, Endülüs ve Saraybosna turlarıyla ödüllendirilecek.