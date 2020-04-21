Kendi küçük yüreği büyük - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği paraları 'Biz bize yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına bağışladı.



İçköy Mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri Serkan Ceylan ve Mustafa Kart, çalışmaları sırasında 9 yaşındaki Hatice Koştaş ile karşılaştılar. Hatice, kumbarasında biriktirdiği parayı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri küçük Hatice'nin bağışlamak istediği paraları tutanak karşılığında teslim alarak parayı Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili hesabına yatırdılar. Hatice Koçtaş'ın bu davranışı kendi küçük ama yüreği büyük yorumlarına neden oldu. - BİLECİK