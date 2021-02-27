Tıpkı filmlerdeki gibi! Kendisini ağaca iple asan adam son anda kurtarıldı - Son Dakika

Tıpkı filmlerdeki gibi! Kendisini ağaca iple asan adam son anda kurtarıldı

27.02.2021 01:49

Muğla'da bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 46 yaşındaki A.Ç. ormanlık alanda kendisini ağaca iple astı. A.Ç., bir yakını ve polis tarafından ipin kesilmesiyle son anda kurtarıldı.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olan evli ve 1 çocuk babası A.Ç.'nin eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi durumu polise bildirdi.

MESAJ ATIP HABER VERMİŞ

İhbar üzerine Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.Ç.'nin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında A.Ç.'nin bir yakınına intihar edeceği yönünde mesaj attığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler ve yakınları ilçenin birçok noktasında arama çalışmalarını sürdürdükleri sırada, A.Ç.'nin ormanlık alana gittiği belirlendi.

Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

A.Ç., ekiplerin kendisini aradığı sırada mesaj attığı akrabasını cep telefonundan görüntülü olarak aradı. Yakını ile bir süre konuşan A.Ç.'nin bulunduğu yeri söylemesi üzerine zamanla yarış başladı. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşırken, bu sırada A.Ç. kendisini ağaca iple astı.

SON ANDA KURTARILDI

A.Ç., polis ve yakınının ipi kesmesiyle son anda kurtarıldı. A.Ç., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. A.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tıpkı filmlerdeki gibi! Kendisini ağaca iple asan adam son anda kurtarıldı

Bodrum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tıpkı filmlerdeki gibi! Kendisini ağaca iple asan adam son anda kurtarıldı - Son Dakika


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