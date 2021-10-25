Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu - Son Dakika

Esenyurt'ta akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Site içindeki tekel bayide Hüseyin Yaşatan henüz bilinmeyen bir nedenle Ramazan Özekinci ile tartışmaya başladı. Daha sonra tekel sahibi, Yaşatan'ı dövdü. Bunu hazmedemeyen Yaşatan, yeniden geldiği tekel büfede Ramazan Özekinci'yi göremeyince kardeşi Ferdi Özekinci'yi öldürdü.

DARBEDiLİNCE MEKANDAN AYRILDI

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde sitenin içindeki tekel bayiinde iddiaya göre Hüseyin Yaşatan ve Ramazan Özekinci tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşatan, iş yeri sahibi tarafından darbedildikten sonra olay yerinden ayrıldı. Tabanca ile tekrar tekel bayine dönen Yaşatan, iş yerinde Ramazan Özekinci'yi bulamayınca beklemeye başladı.

KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bu sırada bir apartman dairesine paket servis götüren tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi gören saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler, Özekinci'nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, Yapılan ilk müdahalenin ardından Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN DA HASTANEYE GİTTİ

Silahlı saldırgan Yaşatan da olayın ardından hastaneye gitti. Polis ekipleri hastanede yapılan müdahalenin ardından saldırganı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşatan'ın polis merkezinde işlemleri devam ediyor.