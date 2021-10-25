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Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu - Son Dakika

Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu

25.10.2021 11:56

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayi işleten kişi tarafından dayak yiyen Hüseyin Yaşatan, yeniden gittiği iş yerinde tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşi Ferdi Özekinci'yi silahla vurarak öldürdü.

Esenyurt'ta akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Site içindeki tekel bayide Hüseyin Yaşatan henüz bilinmeyen bir nedenle Ramazan Özekinci ile tartışmaya başladı. Daha sonra tekel sahibi, Yaşatan'ı dövdü. Bunu hazmedemeyen Yaşatan, yeniden geldiği tekel büfede Ramazan Özekinci'yi göremeyince kardeşi Ferdi Özekinci'yi öldürdü.

DARBEDiLİNCE MEKANDAN AYRILDI

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde sitenin içindeki tekel bayiinde iddiaya göre Hüseyin Yaşatan ve Ramazan Özekinci tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşatan, iş yeri sahibi tarafından darbedildikten sonra olay yerinden ayrıldı. Tabanca ile tekrar tekel bayine dönen Yaşatan, iş yerinde Ramazan Özekinci'yi bulamayınca beklemeye başladı.

KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bu sırada bir apartman dairesine paket servis götüren tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi gören saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler, Özekinci'nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, Yapılan ilk müdahalenin ardından Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN DA HASTANEYE GİTTİ

Silahlı saldırgan Yaşatan da olayın ardından hastaneye gitti. Polis ekipleri hastanede yapılan müdahalenin ardından saldırganı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşatan'ın polis merkezinde işlemleri devam ediyor.

Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini öldürdü
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini öldürdü
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini öldürdü
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini öldürdü
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini öldürdü
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu

Esenyurt, Silah, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • ÜMİT KESKİN: Haram tehlikedir senden çıkmaz belki ama masumdan çıkar uzak durmak gerek harama teşviktir tekel bayii Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu - Son Dakika
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