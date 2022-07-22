Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi

Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ MAHALLELİYLE EKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

ARBEDE SIRASINDA BİR KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yıkıma karşı çıkan grup kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı. Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında yıkım gerçekleştirildi.

"MAHKEMEYE BAŞVURDUK, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VAR"

Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, "Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var. Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.