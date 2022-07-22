Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi

22.07.2022 11:20

İstanbul Beykoz Tokatköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında gerginlik yaşandı. Projeye karşı çıkan grubun yıkım için mahalleye gelen kepçenin önüne geçmesi sonrası yaşanan arbede sırasında polis havaya ateş açtı, bir kadın bayıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından çalışmalar devam etti.

Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu.

Kentsel dönüşüm gerginliği! Mahalleli yıkım için gelen ekiplere engel oldu, arbede sırasında polis havaya ateş açtı

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ MAHALLELİYLE EKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

Kentsel dönüşüm gerginliği! Mahalleli yıkım için gelen ekiplere engel oldu, arbede sırasında polis havaya ateş açtı

ARBEDE SIRASINDA BİR KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yıkıma karşı çıkan grup kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı. Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında yıkım gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşüm gerginliği! Mahalleli yıkım için gelen ekiplere engel oldu, arbede sırasında polis havaya ateş açtı

"MAHKEMEYE BAŞVURDUK, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VAR"

Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, "Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var. Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm gerginliği! Mahalleli yıkım için gelen ekiplere engel oldu, arbede sırasında polis havaya ateş açtı

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.

YORUMLAR (1)
  • Gökhan Öcal: Neler oluyor arkadaslar lutfen bunlar dış güclerin oyunlari yapmayin ayip degilmi birakin yiksin lar yenisini yapsinlar köyde kalip ne yapacaksiniz birakin mutahitler isini yapsin aaa ayıptır gunahtir beya Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Çölleşmiş araziler 'Ekobox' ile tarıma kazandırılacak Çölleşmiş araziler 'Ekobox' ile tarıma kazandırılacak DSİ, Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranlarını açıkladı DSİ, Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranlarını açıkladı Nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içti, hastanelik oldu Nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içti, hastanelik oldu
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:55:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement