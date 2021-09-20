Kepez Belediyesinin sağlık ekipleri Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları yapıyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Sağlık Merkezi ekipleri, 11 Ağustos'ta başlattıkları aşılama çalışmasında 9 bin kişiye ulaştı.

Ekipler, Merkez önünde konuşlandırılmış Sağlık tırında hafta arası mesai saatleri içerisinde, hafta sonları ise farklı noktalarda 10.00-23.00 saatlerinde görev yapıyor.

Havaların ısınmasıyla yaylalara giden Antalyalıların hizmetine de koşan belediyenin sağlık çalışanları, mesai kavramı olmaksızın salgınla mücadeleye katkı sağlıyor.

Bugüne kadar Alanya'nın 2 yaylası ile Kemer'in Beycik ve Ovacık beldeleri, Korkuteli'ndeki Varsak yaylası ile Kepez'in 50'ye yakın mahallesine giden ekipler, HES uygulamasında Kovid-19 aşısı olma hakkı olanların aşılarını tamamlıyor.