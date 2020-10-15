Kepez'den okul sorununa imar formülü - Son Dakika

Kepez Belediyesi, ilk kademe eğitim için okula ihtiyaç duyulan Karşıyaka Mahallesi'nde, imar revizyonuyla 5 bin 626 metkerake büyüklüğünde bir okul arsası oluşturdu.

Bu yöntemle son 12 yılda ilçeye 130'dan fazla yeni okul binası kazandıran Kepez Belediyesi, gecekonduların yerini modern konutların aldığı Karşıyaka Mahallesi'nin de ilk kademe okul sorununu çözüyor. Artan nüfustan dolayı mahalledeki mevcut okul binası, ihtiyacı karşılayamaz hale gelmişti. Bu nedenle mahallede yeni bir okulun yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Ancak bu ihtiyacı karşılamak için mahalledeki imar planlı okul arazisine, mülkiyet sorunlarından dolayı yatırım yapılamıyordu.

İmar revizyonuyla mahalleye büyük okul alanı

Kepez Belediyesi, arazideki mülkiyet sorunlarını çözebilmek ve daha büyük bir ilkokul alanı oluşturabilmek amacıyla imar planı revizyonu hazırladı. Bu kapsamda bölgedeki pazar, otopark, oyun ve okul alanları yeniden düzenlendi. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar revizyonuyla Karşıyaka Mahallesi'nde mülkiyet sorunu olmayan 5 bin 626 m2 büyüklüğünde bir eğitim alanı oluşturuldu. İmar revizyonuyla mahalleye mülkiyet sorunu olmayan bir semt pazar alanı da kazandırıldı. Revizyonun yapıldığı alanda 6 bin 345 m2 çocuk bahçesi de üretildi.

İmar revizyonu meclisten geçti

Karşıyaka ve komşu Emek mahallelerinin okul sorununu çözecek olan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu, Kepez Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında görüşülerek onaylandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayını aldıktan sonra imar revizyonu yapılan alanın, imar uygulaması yapılacak. Bu uygulamanın da onaylanmasıyla birlikte planlama resmiyet kazanmış olacak.

İmar tamam sırada okulun yapılması var

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mahallemizin bir okul talebi vardı. Uzunca bir süre okul arazisi oluşturabilmek için bir formül oluşturmaya çalışıyorduk. Bu formülü, imar revizyonu ile oluşturduk. Karşıyaka ile komşu mahalle Emek'in yeni bir okul arsasına kavuşması memnuniyet vericidir. Oluşturduğumuz bu arsaya, okul yatırımının gelmesi için de elimizden geleni yapacağız. İki mahallemizdeki mevcut okulların her türlü talebini bugüne kadar karşıladık ve karşılamaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Emek Mahallesi'ndeki General Şadi Çetinkaya İlkokulu'na kazandırdığımız çok amaçlı salonu, bu yıl Emek Mahallesi'ndeki Perihan Esat Aral İlkokulu'na yapacağız. Yine soyunma odası problemini çözdüğümüz bu okulumuza, bilişim sınıfı da kazandırmıştık. " ifadelerini kullandı. - ANTALYA