Son Dakika Haberleri: Kerevitaş'tan ilk yarıda 80 milyon TL net kâr
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Kerevitaş'tan ilk yarıda 80 milyon TL net kâr

55 dakika önce

Kerevitaş, yılın ilk yarısında 79 milyon 913 bin TL net dönem karı, 1 milyar 281 milyon TL ciro elde etti.

Kerevitaş'tan ilk yarıda 80 milyon TL net kâr, System.String[]
Kerevitaş, yılın ilk yarısında 79 milyon 913 bin TL net dönem karı, 1 milyar 281 milyon TL ciro elde etti.
Kerevitaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:34 
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