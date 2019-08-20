Kerevitaş'tan ilk yarıda 80 milyon TL net kâr

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Engelli emeklinin attığı imza ile hayatı karardı! 150 bin TL dolandırdılar

Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar