Kerevitaş'tan ilk yarıda 80 milyon TL net kâr
55 dakika önce
Kerevitaş, yılın ilk yarısında 79 milyon 913 bin TL net dönem karı, 1 milyar 281 milyon TL ciro elde etti.
Kerevitaş
, yılın ilk yarısında 79 milyon 913 bin TL net dönem karı, 1 milyar 281 milyon TL ciro elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:34
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