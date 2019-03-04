Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Mardin

MARDİN (AA) - Mardin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

MARDİN (AA) - Mardin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Mardin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Mardin Büyükşehir : Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)



Artuklu: Abdulkadir Tutaşı (Cumhur İttifakı)





Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy (Cumhur İttifakı)





Derik: Şeyhmus Necimoğlu (Cumhur İttifakı)





Mazıdağı: İbrahim Atlı (Cumhur İttifakı)



Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi (Cumhur İttifakı)



Ömerli : Hüsamettin Altındağ (Cumhur İttifakı)





Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya (Cumhur İttifakı)



Midyat: Veysi Şahin (Cumhur İttifakı)





Yeşilli: Hayrettin Demir (Cumhur İttifakı)





Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Mardin Büyükşehir : Süleyman Sarı



Artuklu: Veysi Kara



Dargeçit: Muhammed Günel



Derik: Orhan Çaplık



Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın



Mazıdağı: Adem Denli



Midyat: İdris Taş



Nusaybin: Şeyhmus Doğan





Ömerli: Şakin Altundağ





Savur: Şükrü Adal





Halkların Demokratik Partisi





Mardin Büyükşehir : Ahmet Türk





Artuklu: Nurettin Turğay





Dargeçit: Ahmet İnci





Derik: Mülkiye Esmez





Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz





Mazıdağı: Nalan Özaydın





Midyat: Osman Demirci





Nusaybin: Semire Nergiz





Ömerli: Cuma Turğay





Savur: Gülistan Öncü





İYİ Parti





Mardin Büyükşehir : Tuna Işıkhan



Artuklu Vejdi bilek





Dargeçit: Seyfettin Doğan





Kızıltepe: Ekrem Ayar





Savur: Hıdır Irgat





Ömerli: Rıdvan Özoğurlu





Mazıdağı: Hasip Erol





Midyat: Abdulcelil Demir





Saadet Partisi





Mardin Büyükşehir : Mehmet Ali Kılıç





Artuklu: Abdullah Akgüç





Dargeçit: İdris Yücel





Derik: Serdar Yavuz





Kızıltepe: Ömer Çifçi





Mazıdağı: Şeyhmus Özkan





Midyat: Abdulaziz Altekin





Nusaybin: Ahmet İletmiş





Ömerli: Servet Cemiloğlu





Savur: Şeyhmus Ökmen





Yeşilli: Enver Sağlam



Bağımsız Türkiye Partisi





Mardin Büyükşehir : Ahmet Zeki Türköz





Artuklu: Mustafa Şakir Aktürk



Dargeçit: Can Akın



Derik: Seydi Ahmet Karaca



Kızıltepe: Muhammet AbdulKadir Kurt



Mazıdağı: Nureddin Balcı



Midyat: Duran Gürkan





Nusaybin: Adem Karadağ





Ömerli: Bünyamin Karaduman





Savur: Yunus Düşen





Yeşilli: Tamer Boztepe





Büyük Birlik Partisi Artuklu:



Mehmet Kızılboğa



Nusaybin : Adnan Bağış





Ömerli : Ömer İmamoğlu





Savur: Şeyhmus Memiş



Midyat: Mehmet Koç





Demokrat Parti





Mardin Büyükşehir : Davut Turgay





Artuklu : Nurulah Çokan





Midyat: Muhammed Şirin Şahin





Kızıltepe: Mehmet Dicle





Demokratik Sol Parti





Mardin Büyükşehir: Özkan Kürşad Erdur





Vatan Partisi





Mardin Büyükşehir : Cafer Hacıkadiroğulları



Türkiye Komünist Partisi





Mardin Büyükşehir : Murat Hiçbezmez





- Bağımsız adaylar



Mardin Büyükşehir : Abdurahman Uncu, Abdulkadir Demir





Midyat: Fahrettin Yaşar





Kızıltepe: Şeyhmus Ünal





Savur: Abbas Oğuz





Ömerli: Şeyhmus Kaya





Derik: Muhttin Ecer





Dargeçit : Hüseyin Demirtaş

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