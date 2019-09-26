Son Dakika Haberleri: Kesmetepe Belediyesi aşure etkinliği düzenledi
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Kesmetepe Belediyesi aşure etkinliği düzenledi

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Belediyesi öncülüğünde Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kesmetepe Belediyesi aşure etkinliği düzenledi, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Belediyesi öncülüğünde Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.


Bu yıl 1.'si düzenlenen ve her yıl geleneksel hale getirileceği öğrenilen aşure etkinliğine Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Mustafa Orhan ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, "Muharrem ayı dolayısıyla bu yıl 1.'sinin düzenlediğimiz ve her yıl geleneksel hale getireceğimiz aşure etkinliği düzenledik. Aşurenin sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olduğunu biliyoruz. Bundan sonra Muharrem ayında aşure etkinliklerimize ayrı bir önem vererek organize etmeye devam edeceğiz. Muharrem ayında tutulan oruçları ve yapılan tüm ibadetleri Allah kabul etsin. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kesmetepe, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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