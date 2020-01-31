Kevin-Prince Boateng, resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kevin-Prince Boateng, resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika Spor

Kevin-Prince Boateng, resmen Beşiktaş'ta

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, İtalya Serie A Kulübü Fiorentina'nın Ganalı orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kevin-Prince Boateng, resmen Beşiktaş'ta, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, İtalya Serie A Kulübü Fiorentina'nın Ganalı orta saha oyuncusu Kevin- Prince Boateng'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz."

Kariyerinde Tottenham, Borussia Dortmund, Barcelona, Milan gibi kulüplerde de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Fiorentina forması ile 15 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.


Beşiktaş Spor Kulübü, Kevin Prince Boateng, İtalya Serie A, Fiorentina, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı
Blerim Dzemaili, Shenzhen FC'ye transfer oldu Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 06:11:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kevin-Prince Boateng, resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]