Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü - Son Dakika
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Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü

28.05.2022 10:28

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaştaki başkent Kiev çevresinde yoğun çatışmalarda enkaza dönen tankların bulunduğu bölge, tank mezarlığını andırıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaştaki başkent Kiev çevresinde yoğun çatışmalarda enkaza dönen tankların bulunduğu bölge, tank mezarlığını andırıyor. Kiev merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve Rus ordusunun Kiev'e ilerlemesindeki büyük engellemenin yaşandığı bölge olarak bilinen Dmitrivka ve Zabuçya köyleri arasındaki alan, yoğun çatışmaların izlerini taşıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, tank enkazlarını inceleyerek fotoğraf çektiriyor.

Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü
Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü
Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü
Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü - Son Dakika


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