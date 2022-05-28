Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaştaki başkent Kiev çevresinde yoğun çatışmalarda enkaza dönen tankların bulunduğu bölge, tank mezarlığını andırıyor. Kiev merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve Rus ordusunun Kiev'e ilerlemesindeki büyük engellemenin yaşandığı bölge olarak bilinen Dmitrivka ve Zabuçya köyleri arasındaki alan, yoğun çatışmaların izlerini taşıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, tank enkazlarını inceleyerek fotoğraf çektiriyor.