Kiev'de belediye başkanlığı seçiminde Kliçko rakiplerine fark attı - Son Dakika

Kiev'de belediye başkanlığı seçiminde Kliçko rakiplerine fark attı

25.10.2020 22:00
Kiev'de belediye başkanlığı seçiminde Kliçko rakiplerine fark attı, System.String[]

Ukrayna halkı bugün yerel seçimler için sandık başına gitti.

Ukrayna halkı bugün yerel seçimler için sandık başına gitti. Kiev Belediye Başkanı ve eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Vitaliy Kliçko, resmi olmayan sonuçlara göre başkentte yüzde 47,8 oyla rakiplerine fark attı. Ancak hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa seçimlerin ikinci turu yapılacak.

Ukrayna'da bugün koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yapılan seçimlerde belediye başkanları ve yerel meclis üyeleri seçildi. 'Rating' adlı kuruluşun sandık çıkış anketine göre, Kiev Belediye Başkanlığı seçimlerinde, 'Vuruş' (UDAR) partisinden şimdiki Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko yüzde 47,8, Muhalefet Platformu-Yaşam İçin partisinden Oleksandr Popov yüzde 8,6, 'Ses' (Golos) partisinden ünlü komedyen Sergey Piritula yüzde 8,3, iktidar partisi Halkın Hizmetkarı'nın adayı İrina Vereşçuk yüzde 8 oy aldı.

Hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde, en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI, OY KULLANAMADI

Öte yandan dün koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Kliçko, evde tedavi olduğunu ve oy kullanmaya gidemediğini duyurdu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda virüse yakalandığını duyuran Kliçko, "Dostlar, koronavirüs en uygunsuz anda ortaya çıktı. Kendimi korumaya çalıştım. Düzenli olarak test yaptırıyordum. Bugünkü testim pozitif çıktı" diye yazdı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde izolasyona girdiğini aktaran belediye başkanı, çalışmalarını evde sürdüreceğini belirtti. Kliçko, 2014 yılından bu yana Kiev Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.


Kiev'de belediye başkanlığı seçiminde Kliçko rakiplerine fark attı
Kiev'de belediye başkanlığı seçiminde Kliçko rakiplerine fark attı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kiev'de belediye başkanlığı seçiminde Kliçko rakiplerine fark attı - Son Dakika Dünya

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