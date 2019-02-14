Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplandı

Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplandı.

Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Salonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, daha önceki toplantıda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirlerle yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alındı.



İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, sorumluluk alanlarındaki bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Yeşilay Derneği Şube Başkanı Ahmet Zorlu tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda derneğin faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı.

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