Kilis'te gümrük kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı sigara, alkol ve çay ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde seyir halindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 754 paket gümrük kaçağı sigara, 155 adet puro, 17 teneke kutu alkol, 4 şişe alkol, 31 paket elektronik sigara filtresi, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 510 gram pipo tütünü, 6 kilo 400 gram çay ve 2 adet çakmak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Z.D., B.K. ile A.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. - KİLİS