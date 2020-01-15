Kilis'te gümrük kaçakçılığı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te gümrük kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te gümrük kaçakçılığı

19 dakika önce

Kilis'te, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı sigara, alkol ve çay ele geçirildi.

Kilis'te gümrük kaçakçılığı, System.String[]

Kilis'te, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı sigara, alkol ve çay ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde seyir halindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 754 paket gümrük kaçağı sigara, 155 adet puro, 17 teneke kutu alkol, 4 şişe alkol, 31 paket elektronik sigara filtresi, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 510 gram pipo tütünü, 6 kilo 400 gram çay ve 2 adet çakmak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Z.D., B.K. ile A.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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