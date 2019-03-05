Son Dakika Haberleri: Kimyevi Maddeler Sektöründe Tedarik Sorununa Çözüm

Kimyevi Maddeler Sektöründe Tedarik Sorununa Çözüm

1 saat önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş, sektörde yaşanan ham madde tedariki sorunu ve sanayicilerden alınan ilave gümrük vergisi konularında çözüm için girişimlerde bulunduklarını...

Kimyevi Maddeler Sektöründe Tedarik Sorununa Çözüm, System.String[]
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş, sektörde yaşanan ham madde tedariki sorunu ve sanayicilerden alınan ilave gümrük vergisi konularında çözüm için girişimlerde bulunduklarını ve sanayicilerin lehine sonuç aldıklarını bildirdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, plastik ve ambalaj sektörü için ham madde olarak kullanılan polietilen ve polipropilen ürün gruplarının tedarikinde yüzde 90 dışa bağımlı olunduğunu anımsattı.

Gümrüklerdeki uygulamalarda, ithal edilen ham madde grubu için "Petrokimyasal Ürünler Reuters Verileri" adlı haftalık yayınlanan listedeki fiyatların dikkate alındığı ve bu listedeki emsal fiyatlara göre sanayicilerden ilave gümrük vergisi ve KDV talep edildiğini kaydeden Ateş, "Ancak bu verilerin 1-7 Ekim 2018 tarihli olduğu ve güncel olmadığı belirtilmektedir. Güncellenmeyen liste üzerinden emsal kıymet uygulamasına gidilmesinin global olarak fiyatların çok hızlı değiştiği bir dönemde sanayicilerimizi ilave vergi yüküne sokmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Ham maddelerin tedariki konusunda sanayicilerin bir süredir sorun yaşadığını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, sektörde yaşanan ham madde tedariki sorunu ve sanayicilerden alınan ilave gümrük vergisi hususlarında çözüm için girişimlerde bulunduk ve sanayicilerin lehine sonuç aldık. Ülke sanayimizin gelişimi için önemli olan bu ürün gruplarında vergilerin hesaplanmasında güncel verilerin kullanılması hususunda uzlaşıldı. Yardımlarından dolayı Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, İthalat Genel Müdürümüz Ahmet Erkan Çetinkayış ve Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Gümüş'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Ali Uğur, Akdeniz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasında Kocasının Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın, Yaşadıklarını Böyle Anlattı: Hayatımı O Kadına Borçluyum Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi

TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:24:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimyevi Maddeler Sektöründe Tedarik Sorununa Çözüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]