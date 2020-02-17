Kiraz Çayı'ndaki hatta 2 bin 700 metrelik taş tahkimatı - Son Dakika

İzmir Kiraz'ı hem taşkın riskinden kurtarmak, hem de daha çağdaş bir görünüme kavuşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 bin 700 metrelik hatta taş tahkimatı yapıldı.



İzmir'de son 17 yılda 96 dere ıslah çalışması tamamlayarak 91 meskun mahal ve 113 bin 281 dekar arazide taşkın riskini minimize eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, Kiraz Çayı üzerinde yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdi.



6.5 km'lik dere yatağı yeniden düzenlendi



Kiraz Çayı Islah Projesi'nin ilk etabında 6.5 kilometrelik hatta şev düzenlemesi ve dere yatağı temizlik çalışmasının yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Hisar Mahallesi'nden başlayan projenin çalışmaları ilçe merkezi, Şemsiler, Arkacılar, Yağlar mahallelerinde devam etti.Kiraz Çayı'nın 6.5 kilometrelik kısmında sağlı sollu toplam 13 kilometrelik alan yeniden düzenlendi. Toplam 190 hektar arazide taşkın riskinden kurtarıldı.'dedi.



2 bin 700 metrelik hatta taş tahkimatı yapıldı



2 Bek-hoe Ekskavatör, 1 grayder, 1 paletli traktör, 1 silindir ile devam eden projenin 2 aşaması ise Kiraz Çayı'nın iki yakasına yapılacak 36.000 m3 taş tahkimatını kapsıyor. Şu ana kadar 4 kilometrelik hattın 2700 metresinde taş tahkimatı tamamlandı. Genel Müdür Mevlüt Aydın, 'Ekiplerimiz 2019 yılı içerisinde Kiraz Çayında 1 milyon 281 bin 245 m3 lük kazı yaparken, 19 bin 122 m3 taş tahkimatını bitirdi. Kiraz şimdiden hem modern bir görünüme kavuştu. Hem de bölgedeki taşkın riski minimize edilmiş oldu. 'dedi.



Taşkınlarla mücadele çalışmalarımız büyük önem arz etmektedir



Dünyada iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla beraber yağış rejimi de değişmektedir. Anlık kuvvetli yağışlar daha şiddetli, daha sık görülmekte ve bu sebeple de taşkın riski artmakta, olduğundan taşkın koruma projeleri büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında bulunduğu için su rezervuar miktarı sürekli değişiklik göstermektedir. Hem suyun israfını önlemek hem de taşkınları önlemek maksadıyla yürütülen projelerimiz yılın 12 ayı ekonomik imkanlar dahilinde devam etmektedir. - İZMİR