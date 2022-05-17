Kırgızistan'da bir okulun tavanı düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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Kırgızistan'da bir okulun tavanı düştü: 1 yaralı

17.05.2022 13:56
Kırgızistan'da bir okulun tavanı düştü: 1 yaralı

Kırgızistan'ın Celal-Abad bölgesinde bir okulun tavanının düşmesi sonucu 1 öğrenci yaralandı.

Kırgızistan'ın Celal-Abad bölgesinde bir okulun tavanının düşmesi sonucu 1 öğrenci yaralandı.

Kırgızistan'ın Celal-Abad bölgesinin Çatkal ilçesine bağlı Terek Say köyündeki bir okulun tavanı çöktü. Kazanın ardından olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, düşen tavanın parçalarının isabet ettiği 1 öğrenci ise yaralandı. Yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırılırken, 16 öğrenci ve 1 öğretmen güvenli bir şekilde okuldan çıkarıldı. - BİŞKEK

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırgızistan'da bir okulun tavanı düştü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'da bir okulun tavanı düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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