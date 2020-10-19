Kırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

19.10.2020 20:05
Kırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de polis ekiplerince 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para olaylarına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Kırıkkale'ye yüklü miktarda sahte para getirileceği ve bu sahte paraların hayvan pazarlarında kullanacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliler S.Ö. ve F.E.Ç'nin içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 100 liralık banknotlar halinde 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika

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