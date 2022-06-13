Düğün sahipleri daha sonra alkollü olduğu iddia edilen K.K. ve yanındaki M.K. (46) ile K.A'yı (21) tören alanından uzaklaştırdı.

İddiaya göre, yakınının Hacıbey TOKi Konutları'ndaki düğün törenine katılmak için Ankara 'dan gelen K.K. (35) bir süre sonra düğündeki davetlilerle tartıştı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de bir kişinin aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürmesi sonucu 20 kişi yaralandı - Son Dakika

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