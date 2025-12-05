Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu - Son Dakika
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu
05.12.2025 18:42  Güncelleme: 20:10
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu
Kırıkkale'de bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü üzerine çıkan tartışmada kayınpederin açtığı ateş sonucu gelininin kız kardeşi hayatını kaybetti, gelin ise ağır yaralandı.

Kırıkkale'de bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada kayınpederin tabancayla açtığı ateş sonucu gelininin kız kardeşi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan gelinin ise hastanede tedavisinin sürüyor.

Olay, Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'ta bulunan bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki 37 yaşındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., avukatlık bürosunda boşanma protokolü üzerine görüşmek için bir araya geldi.

GELİNİNİ VE GELİNİN KARDEŞİNİ VURDU

Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., gelini E.E. ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer'e tabancayla ateş etti.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kafasından vurulan E.E.'nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli kayınpeder Y.A.'nın yakalanması için polis ekipleri kapsamlı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 159756Sr 159756Sr:
    altın isterim nafaka isterim ev isterim araba isterim sonra da insanlar bu hâle geliyor maalesef 129 12 Yanıtla
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    sen yıllarca calıs didin sonra anlasamadılar dıye bırı gelsın gozunu mal bürüsün yıllardır dişinden tırnağından biriktirdiğini takep etsin. yıllar once bı hakim bi ay evli kalan kadına gençsin calış deyip ufak bi miktar nafaka odemesine hükmetmişti.tebrik ederim o hakimi.kocanın yanında bi ay duramayan kadın bi ömür parazit gibi senin kanını emiyor malesef 111 6 Yanıtla
  • 654321 654321:
    bu işlere kanuni bir düzen getirmek lazım. kimsenin mağdur olmaması için 73 0 Yanıtla
  • Sergen Kapalı Sergen Kapalı:
    adamı delirtmişler 64 6 Yanıtla
  • bk101081 bk101081:
    son iki günde iki olay ikiside benzer dünkü bacanakların ölümünde aynı şey 32 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu
