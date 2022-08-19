Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

19.08.2022 16:36
Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında minibüse binen D.B, aracın hareket etmesini beklediği sırada camdan dışarı çıkardığı kolunda acı hissetti.

Daha sonra kolundan kan aktığını gören kadın, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine dolmuş duraklarına polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Koluna yorgun mermi düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde bir süre inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Yenidoğan, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı - Son Dakika
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