Kırıkkale'de tekstil fabrikası açıldı - Son Dakika

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde, kirası devlet tarafından karşılanan fabrikada tekstil üretimine başlandı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, örnek bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Sezer, "Bir ay önce arkadaşlarımızla şöyle bir karar aldık, ilimizde bulunan boş fabrika binalarının kirasını karşılayalım, 100 kişi ve üzeri istihdam oluşturmak isteyen işverenlere buraları tahsis edelim. Bu ilk oldu, inşallah ikincisi ve üçüncüsü de kısa zamanda gelecek. Bu sene içerisinde çalışmalarımız istediğimiz gibi giderse biz Kırıkkale olarak işsizlik problemini tamamen halletmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Sezer konuşmasının ardından fabrikayı gezerek, firma sahibi Ömer Aydemir'den bilgi aldı.

Açılışa, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, İŞKUR İl Müdürü Yasin Tekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, OSB Başkanı Nurettin Aydın ve davetliler katıldı.