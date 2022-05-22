Kırıkkale'de tomruk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de tomruk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı

22.05.2022 20:40
Kırıkkale'de tomruk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı

Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçtaki tomruklar şarampole savruldu.

Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçtaki tomruklar şarampole savruldu.

Yunis Köse idaresindeki 01 ADY 476 plakalı tır, Kırıkkale- Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yaralandı, araçtaki tomruklar şarampole savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Köse, hastaneye götürüldüğü sırada ekiplerden araçta bulunan köpek yavrusuna sahip çıkmaları konusunda ricada bulundu.

Polis ekipleri, araçtan aldıkları köpek yavrusunu besleyerek yanlarına aldı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Kayseri, Köpek, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de tomruk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı - Son Dakika


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