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Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

34 dakika önce

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Faik Öztürk idaresindeki 68 AAH 215 plakalı otomobil ile Uğurcan Uzundülger kontrolündeki 71 ET 088 plakalı otomobil Kırıkkale- Kayseri kara yolu Arpalık Çukuru mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Uzundülger ile Yakup Can Döven ve Ömer Can Örtücü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Faik Öztürk, Kayseri, Kırıkkale, Güncel
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