Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
34 dakika önce
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:35 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Faik Öztürk
idaresindeki 68 AAH 215 plakalı otomobil ile Uğurcan Uzundülger kontrolündeki 71 ET 088 plakalı otomobil Kırıkkale- Kayseri
kara yolu Arpalık Çukuru mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Uzundülger ile Yakup Can
Döven ve Ömer Can
Örtücü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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