"Kırk Yalan" film ekibi İzmir'deki galaya katılacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Kırk Yalan' film ekibi İzmir'deki galaya katılacak - Son Dakika Magazin

"Kırk Yalan" film ekibi İzmir'deki galaya katılacak

6 saat önce

Yılın en komik filmlerinden biri olarak gösterilen "Kırk Yalan" filmi için İzmir'de özel bir gala planlanırken, ziyaretçilerle söyleşi yapacak film ekibi ardından hep birlikte filmi izleyecek.

Yılın en komik filmlerinden biri olarak gösterilen "Kırk Yalan" filmi için İzmir'de özel bir gala planlanırken, ziyaretçilerle söyleşi yapacak film ekibi ardından hep birlikte filmi izleyecek.


"Kırk Yalan" filmi için 27 Aralık 2019 tarihinde özel bir gala gerçekleştirilecek. Filmin yönetmeni Hamdi Alkan ve başrol oyuncuları; Timur Acar, Ferdi Sancar ve Melis Sabah'ın İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde katılacağı özel galaya ise yoğun ilgi bekleniyor.


Bir Trakya komedisi olarak vizyona giren filmin ekibi, ziyaretçilerle saat 19.00'da söyleşide buluşacak. Ekip, daha sonrada hep birlikte hayranlarıyla filmi izleme fırsatı bulacak. - İZMİR

Aralık, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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