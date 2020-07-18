Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada anne ve kızı öldü - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Karateke ile aynı otomobilde bulunan Fatma Begüm Gencal (3), Meryem Betül Gencal (5), Ahmed Talha Karateke (6) ile Alanur Fatma Karateke (7) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nebiye Kuru Karateke (43) idaresindeki 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş'nin kullandığı 59 LE 164 plakalı kamyonet, Taşköprü mevkisinde çarpıştı.

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