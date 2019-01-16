Kırklareli'nde Çay Bahçesine "Kumar" Operasyonu
1 saat önce
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda kumar oynattığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı, 24 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kırklareli
'nde düzenlenen operasyonda kumar oynattığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı, 24 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri Kıyıköy
beldesinde bir çay bahçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalarının ardından iş yerine baskın düzenledi.
İş yerinde 13 tombala kartı ile 69 adet plastik oyun numaratörü ele geçirildi.
Kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:24 Kaynak: AA
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