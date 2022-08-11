Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi Zafer Caddesi'nde Mustafa Sazkesen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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