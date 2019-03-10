Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

48 dakika önce

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Kuşku mevkisinde G.B, A.S ve E.K ile Meleşkoru mevkisinde E.S, Ö.A, H.İ ve E.U'yu suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, her iki bölgede de çukur kazdıkları tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen dedektör ve kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Vize, Kırklareli, Güncel
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