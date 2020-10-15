Kırklareli'nde kamyonetle kaçak ürün taşıdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kamyonetle kaçak ürün taşıdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette arama yaptı.

Kamyonette 320 kilogram kaçak tütün, 50 kilogram kaçak çay, 120 mükerrer kullanım için toplanmış bandrol, 6 bin 750 sigara sarma kağıdı ile 24 bin 750 sigara filtresi ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alındı.