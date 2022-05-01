Kırklareli'nde süneyle mücadele edilecek - Son Dakika
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Kırklareli'nde süneyle mücadele edilecek

01.05.2022 12:36
Kırklareli'nde süneyle mücadele edilecek

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması yapılacak.

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması yapılacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, sünenin hububatın en önemli zararlısı olduğunu bildirdi.

Buğdayların başaklarında yaptığı emgi zararı ile verimde ve kalitede azalmaya neden olduğunu ifade eden Aksoy, zarar gören danelerin tohumluk olarak kullanılamadığını belirtti.

Buğdayın hamur olma özelliğini de kaybettiğini aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"Süne mücadelesi çalışmalarında 2022 yılı için bir kontrol, 14 sürvey ekibi olmak üzere toplam 15 ekip kuruldu. Ekiplerde 71 teknik eleman görevlendirildi. İl bazında 203 köy, belde ve mahallede süne mücadele çalışmaları yapılacak. Çalışmalar Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülecek. İlimizde süne mücadelesi ile ilgili teknik çalışmalar müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve zararlının yoğun olduğu alanlar mücadelede görev alan ekipler tarafından belirlenerek ilaçlanacak sahalar üreticilere duyurulacak. Süne zararlısı ile mücadelede üreticilerin duyurularımıza göre hareket etmeleri, gereksiz ilaçlamalardan kaçınmaları hem bizim için faydalı olan canlıların doğada yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak hem de çevrenin kirlenmesini önleyecektir."

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Mehmet Aksoy, Kırklareli, Buğday, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde süneyle mücadele edilecek - Son Dakika


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