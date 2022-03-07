Kırklareli'nde tarihi okul binasında restorasyon devam ediyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde tarihi okul binasında restorasyon devam ediyor

07.03.2022 09:46
Kırklareli'nde tarihi okul binasında restorasyon devam ediyor

Kırklareli'nde 1906 yılında 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan binanın restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nde 1906 yılında 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan binanın restorasyon çalışmaları sürüyor.

Vali Osman Bilgin, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın İl Özel İdaresi tarafından restore edildiğini söyledi.

Tarihi binanın aslına uygun restore edildiğini belirten Bilgin, bu tür binaların yeniden hizmete kazandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Tarihi okul binası

2. Abdülhamid'in 1904 yılında yapılması için talimat verdiği, çizimleri kurmay binbaşı Neşet Bey tarafından yapılan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete giren bina, kentin Yunan işgaline uğradığı dönemde sıkı yönetim komutanları tarafından kullanıldı.

Kurtuluş Savaşı ile düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, Kocahıdır İlkokulu olarak günümüze kadar hizmet verdi.

Duvarları kagir, döşemeleri ve merdivenleri ahşap karkastan oluşan dikdörtgen yapılı bina, heybetli görünümüyle dikkati çekiyor.

İki kollu merdivenle çıkılan binanın girişinde dört taş sütun üzerinde balkon bulunuyor. Pencereleri basık kemerli söveden oluşan ve iki kanatlı ahşap oyma gösterişli bir kapısı bulunan binanın iç mekanındaki zemin ve tavan ahşaptan oluşuyor.

Tarihe tanıklık eden bina, salgın döneminde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerine ev sahipliği yaparak salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tarihi okul binasında restorasyon devam ediyor - Son Dakika


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