Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nde sağlık personeline anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi.

Kırklareli'nde sağlık personeline anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi.



Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, eğitime katılan personele teşekkür etti.



Anne sütünün yeni doğan bir bebek için çok önemli olduğunu ifade eden Uğur, Türkiye'de çocuk sağlığı göstergelerinde son yıllarda oldukça önemli iyileşmeler olduğuna belirtti.



Anne sütünü çocuklar için hazine olduğunu aktaran Uğur, "Annenin bebeğine vereceği ilk ve en güzel hediyedir. Emzirmeye doğumdan sonra ilk yarım saat içinde başlanmalı ve ilk altı ay sadece anne sütü verilmeli, altı aydan sonra iki yaş ve ötesi tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmeye devam edilmelidir." diye konuştu.



Kedi evleri yapıldı



Lüleburgaz Belediyesince kedi evleri yapıldı.



Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, sokak kedileri için kedi evleri yapıldığını belirtti.



15 kedi evinin kentin belli noktalarına konulduğunu bildiren Gerenli, sokak hayvanlarının da doğal ortamlarında rahat bir yaşam sürmelerini istediklerini aktardı.



Kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının kendi evlerinden karşılayabileceklerini kaydeden Gerenli, kedi evi sayısının daha da arttırılacağını ifade etti.

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