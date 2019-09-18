Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesince yangın tatbikatı yapıldı.

Geçici Hayvan Bakımevi'nde gerçekleştirilen tatbikat öncesi, veterinerlik birimi personeline iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Onur Aydın tarafından, acil durum eylem planı konusunda bilgiler verildi.

Aydın, eğitimde yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararı ile yıl boyunca eğitimler yapılacağını bildirdi.

Acil durum eylem planının önemli olduğunu ifade eden Aydın, yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerin olduğu durumlarda belediye personelinin toplu ve doğru hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Aydın, olası acil durumlarda tüm personelin koordineli olması için eğitimler düzenleyeceğini kaydetti.

Eğitimin ardından tatbikatta senaryo gereği yangın alarmı verilerek, binanın kısa sürede tahliye edilmesi sağlandı.

Daha sonra itfaiye ekiplerince, yangın tüpü kullanılarak ateşe müdahale yöntemleri gösterildi.

-Ahilik Haftası

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ahilik Haftası kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker'i makamında kabul etti.

Şeker, ziyarette, Ahilik Haftası kutlamaları hakkında Vali Bilgin'e bilgiler verdi.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ahilik Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Ahiliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bilgin, ahilik teşkilatının dünyanın ilk sivil toplum kuruluşlarından sayıldığını belirtti.

Ahiliğin yaklaşık bin yıllık bir gelenek olduğunu aktaran Bilgin, "32. Ahilik Haftası münasebetiyle ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Vali Bilgin, ziyarette yılın ahisi seçilen Sabriye Erşen'e plaket verdi.