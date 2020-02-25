Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, maya fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan girişimcilere teşekkür eden Bilgin, tüm yatırımcıları kente davet etti.

Değerler eğitimi sınıfı açıldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde değerler eğitimi sınıfı açıldı.

Evrensekiz İlkokulu bünyesinde kurulan 4-6 yaş değerler eğitimi sınıfının açılışını Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya gerçekleştirildi.

Vali Bilgin, Kırklareli Valiliğince yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında değerler eğitimi sınıfı açıldığını söyledi.