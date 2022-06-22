Talay, bir yandan aileler parkta otururken, diğer yandan çocukların da eğlenceli vakit geçireceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İhsan Talay, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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