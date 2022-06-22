Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

22.06.2022 16:35
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarını inceledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarını inceledi.

İçme suyu hattının devam ettiği bölgeyi gezen Talay, yetkililerden bilgi aldı.

Talay, konuşmasında, 16 bin metre içme suyu hattı çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışmalara yaklaşık 2 ay önce başladıklarını ifade eden Talay, projenin yüzde 35'inin tamamlandığını kaydetti.

Ali Özer Parkına düzenleme yapıldı

Pınarhisar Belediyesince Ali Özer Parkı'na revizyon çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parka çocuk oyun grupları eklenerek, çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Ali Özer Parkı'nın ilçenin önemli yaşam alanı olduğu belirtti.

Vatandaşların yaşam alanlarını daha modern hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Talay, vatandaş odaklı hizmetler yürüttüklerini ifade etti.

Talay, bir yandan aileler parkta otururken, diğer yandan çocukların da eğlenceli vakit geçireceğini dile getirdi.

Piknikçilere yangın uyarısı

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, hava sıcaklığının artması nedeniyle muhtemel orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, artan piknikçi sayısıyla orman yangını çıkma ihtimalinin de yükseldiğini belirtti.

Orman yangınları açısından son derece hassas bir dönem yaşandığını ifade eden Özalp, ateşsiz pikniğin tercih edilmesini önerdi.

Vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Özalp, ormanlık alanda görülen yangınlarının ihbar hatlarının aranarak bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Özalp'te arıcılığa yeni başlayanlara arılı kovan desteği Özalp'te arıcılığa yeni başlayanlara arılı kovan desteği
Kaynak: AA

İhsan Talay, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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