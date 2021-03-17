Son dakika haber! "Kırmızı" kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleriyle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında salgınla mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Yılmaz, Kadirli ilçesindeki toplantıda, kentin "kırmızı" kategoride bulunduğunu anımsatarak salgına karşı ciddi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Tüm tedbirlere rağmen "çok riskli iller" arasından çıkmayı henüz başaramadıklarını aktaran Yılmaz şöyle konuştu:

"Genel anlamda en iyi denetim yapan illerden biriyiz. Sonuç olarak bizleri üzen bir tablo var. Bir eksiğimiz veya hatamız var. Korunmanın en iyi yöntemi olan maskeyi mutlaka takacağız. Bu bilimsel bir gerçektir. Ev ziyaretlerine izin vermeyelim. Muhtarlarımızın yanında birer güvenlik görevlisi olacak. Muhtar mahallesine sahip çıkacak. Bir araya gelenleri uyaracak. Eğer sevdiklerimizi korumak istiyorsak ve onları seviyorsak, onlardan bir süre uzak duracağız. Ölümlere neden olacak sonuçların önüne geçmek için ev ve taziye ziyaretlerini mutlaka erteleyelim."

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz da kentte alınacak tedbirlerin ve uyarıların sonuç vereceğini ifade etti.

Toplantıya Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.