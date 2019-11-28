Kırsal mahallelere belediye eli değdi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 95 kırsal yerleşim yerinde alt yapı ve yol çalışması yaptı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, bazı yerleşim yerlerinde ilk kez yol yaptıklarını, diğer yerleşim yerlerinde ise yol bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İkinci aşamada kendi üretimimiz olan uzun ömürlü asfaltla bu yerleşim yerleşim yerlerimizin yollarını asfalt yapacağız. Bir kaç yıl içinde asfaltlı yolu olmayan köyümüz ve mahallemiz kalmayacak." ifadelerini kullanan Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden beri gece gündüz demeden yoğun bir çaba ve mesai harcayarak milletimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Kırsal yerleşim yerlerimizde yeni yol açma, bakım, genişletme ve bağlantı yol yapma çalışmamız oldu. Çok az bir sıkıntımız kaldı. Onu gidermek için de ekiplerimiz başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bazalt taşından elde ettiğimiz en az 10 yıl ömürlü asfaltla kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı şehir içi konforunu aratmayacak ulaşım hizmetlerine kavuşturacağız."