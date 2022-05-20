Kırşehir'de polisler "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"ni anlattı - Son Dakika
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Kırşehir'de polisler "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"ni anlattı

20.05.2022 15:46
Kırşehir'de polisler "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"ni anlattı

Kırşehir'de polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Kırşehir'de polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anıt Meydanı'nda tanıtım standı kurdu.

Stantta, projeyle ilgili broşür dağıtarak kadınları bilgilendiren ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili de tanıtım yaptı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği stantta madde bağımlılığının önlenmesi, uyuşturucu ve narkotik suçlarla mücadele konularında bilgi verildi.

Standa getirilen narkotik dedektör köpeği "Çine", başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

YORUMLAR
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Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de polisler 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'ni anlattı - Son Dakika


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