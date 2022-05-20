Kırşehir'de polisler "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"ni anlattı

Kırşehir'de polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anıt Meydanı'nda tanıtım standı kurdu.

Stantta, projeyle ilgili broşür dağıtarak kadınları bilgilendiren ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili de tanıtım yaptı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği stantta madde bağımlılığının önlenmesi, uyuşturucu ve narkotik suçlarla mücadele konularında bilgi verildi.

Standa getirilen narkotik dedektör köpeği "Çine", başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından ilgi gördü.