Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valiliğinden "Engelliler Adına Para Talebi" Uyarısı

Kırşehir Valiliğinden "Engelliler Adına Para Talebi" Uyarısı

1 saat önce

Kırşehir Valiliği, kendilerini valilik görevlisi olarak tanıtarak engelliler adına para talebinde bulunanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Kırşehir Valiliğinden
Kırşehir Valiliği, kendilerini valilik görevlisi olarak tanıtarak engelliler adına para talebinde bulunanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kendisini valilik görevlisi olarak tanıtan bazı şahısların Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve vali yardımcılarının adını kullanarak para talebinde bulunduğunun öğrenildiği belirtildi.

Bazı firmalar ve iş insanlarının aradığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Son günlerde kendisini valiliğimiz görevlisi olarak tanıtan bazı şahısların Valimiz sayın İbrahim Akın ya da vali yardımcılarımızın adını kullanarak çeşitli firma ve iş adamlarını arayarak özellikle engelliler için tekerlekli sandalye alımı, kanser hastası bir vatandaşın tedavisinin sağlanması gibi gerekçelerle para talebinde bulundukları öğrenilmiştir. Valilik görevlilerimizin vatandaşlarımızı arayarak yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu yönde talepte bulunanlara itibar etmemeleri, kendilerini arayanları güvenlik güçlerine bildirmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları kamuoyuna saygı ile duyurulur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Güncel
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