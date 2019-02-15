Son Dakika Haberleri: Kış-2019' Tatbikatı Kars'ta Gerçekleştiriliyor

Kış-2019' Tatbikatı Kars'ta Gerçekleştiriliyor

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2019' tatbikatının görüntülerini paylaştı.

Kış-2019' Tatbikatı Kars'ta Gerçekleştiriliyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2019' tatbikatının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında gerçekleştirilen tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar ile 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin katıldığını bildirdi.  4-22 Şubat tarihleri arasında  gerçekleştirilen tatbikatla ilgili, şu ifadelere yer verildi: "Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tatbikattan görüntü

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:35 Kaynak: DHA

Piyade, Milli Savunma Bakanlığı, Kars, Güncel
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