Kış Uykusundan Uyanan Ayıların Meraklı Vatandaşlarla İmtihanı
1 saat önce
Kış uykusundan uyanan ayıların meraklı vatandaşlarla imtihanı Bu diyalog çok konuşulur, "Yalçın Yürü, Yalçın Yürü"BURSA - Bursa Uludağ'da aç kalıp çöp karıştıran ayı ailesiyle ile karşılaşan iki kişi araçlarını durdurup görüntü almak istedi.
Kış uykusundan uyanan ayıların meraklı vatandaşlarla imtihanı
Bu diyalog çok konuşulur, "Yalçın Yürü, Yalçın Yürü"
BURSA - Bursa Uludağ
'da aç kalıp çöp karıştıran ayı ailesiyle ile karşılaşan iki kişi araçlarını durdurup görüntü almak istedi. Hafif ticari aracın kapısını açıp "Ne yapıyorsun? lan" diyerek ayıya selam veren vatandaşlar yetişkinin ayının saldırması üzerine canlarını zor kurtardı. Araçtaki bir vatandaşın "Yalçın yürü, Yalçın Yürü, Yalçın yürü" diyerek bağırması dikkat çekti.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar Sarıalan
ve Oteller bölgesindeki çöp konteynerlerine dadandı. Sarıalan'da aç olan ayı ailesi çöpteki yemek kalıntılarıyla karınlarını doyurmaya çalışırken onları gören 2 kişi ticari araçla yanlarına kadar yaklaştı. Bir kişi aracı kullanırken yanındaki kişi de cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Ancak meraklı vatandaşlar ayı ailesinin yanına yaklaşmakla kalmayıp aracın kapısını açtı. Araçtaki vatandaşlardan biri kendisine bakan bir ayıya seslenip "Ne yapıyorsun? lan" diye sonru. Yetişkin ayı birden araca doğru koşmaya başlayınca aracın kapasını kapatıp kaçmaya çalışan vatandaşlardan birinin "Yalçın yürü, Yalçın Yürü, Yalçın yürü" diyerek sürücüye bağırması dikkat çekti. Bir süre ilerledikten sonra geri dönen ticari araçtaki kişiler ayıların yayına bir kez daha yaklaşarak bir kez daha taciz etti. Bu seferde değişik sesler çıkararak ayılara seslenmeye çalışan ikili, Yemek keyfi bozulan yetişkin ayının bir kez daha saldırması üzerine aracın kapısını bir kez daha kapatıp kaçmak zorunda kaldılar.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor
Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti
Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor
2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti