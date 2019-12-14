Kışın 12 hane kalan köyde, kuşlar üşümesin diye 350 kuş evi asıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kışın 12 hane kalan köyde, kuşlar üşümesin diye 350 kuş evi asıldı - Son Dakika

Kışın 12 hane kalan köyde, kuşlar üşümesin diye 350 kuş evi asıldı

6 saat önce

Elazığ'da 50 haneli olan ancak kışın 12 haneye kadar düşen bir köyde, muhtar ve yöre sakinleri tarafından 350 adet kuş evi yaptırılarak, ağaçlara asıldı.

Kışın 12 hane kalan köyde, kuşlar üşümesin diye 350 kuş evi asıldı, System.String[]

Elazığ'da 50 haneli olan ancak kışın 12 haneye kadar düşen bir köyde, muhtar ve yöre sakinleri tarafından 350 adet kuş evi yaptırılarak, ağaçlara asıldı.


Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyünde muhtarın öncülüğünde kuşların kışın soğukta barınmaları için 350 tane kuş kafesi yaptırıldı. Yaptırılan kuş kafesleri köyde kuşların sürekli geldiği ve ağaçların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile mezarlığa asıldı. Kışın sert geçtiği köyde kuşlar için böyle bir önlem alınması köy sakinleri ve duyanlar tarafından olumlu karşılandı. Kuşların yanı sıra köy sakinleri köpek ve kedi gibi sahipsiz kalan hayvanları da besleyerek kışın aç kalmamalarını sağlıyor.


350 tane kuş kafesi yaptırdıklarını belirten Köy Muhtarı Özcan Gündem, "Köyün belirli noktalarına yerleştirdik. Dağlara, mezarlıklara yerleştirdik. Yemlerini falan veriyoruz. Geleneksel olarak her yıl bu gibi uygulamaları yapıyoruz. Çevredeki köylerde kışın kimse kalmadığı için oradaki köylerdeki hayvanlarda buraya geliyor. Bütün muhtarlardan ve vatandaşlardan ben bu davranışı bekliyorum. Bunu yaparlarsa hayvanlarda aç kalmaz. Peygamber Efendimizin hadisinde de "Buğday tanelerini serpin müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler" hadisine nail olmak için bunları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsan mutlu oluyor. 2 günde bir gelip yemleri dolduruyoruz"dedi.


Köy sakinlerinin bu konuda sürekli destek verdiğini anımsatan Gündem, "Köyümüz 50 haneli,kışın 12 hane kalıyor. Buradaki vatandaşlarımızda elinden geldikçe bakıyor. Kedi, köpek, kuş gibi hayvanlara ekmek buğday getirip kışın besliyoruz" ifadelerini kullandı.


Yemleri hayvanlar için bıraktıklarını anımsatan köy sakinlerinden Murat Coştur, "Kuş kafeslerine bırakıyoruz. İnsanlar ellerinden geldikçe hayvanlara baksınlar. Kuşlara kuş yemi diğer hayvanlara ise ekmek bıraksınlar" diye konuştu.


Muhtarın yaptırdığı kuş kafeslerinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Murat Çelik'te, herkesin kapısının önüne yiyecek bırakması tavsiyesinde bulundu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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