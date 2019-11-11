Son Dakika Haberleri: Kitap Fuarı'nda rekor imza Soner Yalçın'ın
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Kitap Fuarı'nda rekor imza Soner Yalçın'ın

6 saat önce

5 yıl aradan sonra İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan Soner Yalçın, 6 saate yakın kitaplarını imzalayarak, TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu seneki imza süresi rekorunu kırdı.

Kitap Fuarı'nda rekor imza Soner Yalçın'ın, System.String[]

5 yıl aradan sonra İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan Soner Yalçın, 6 saate yakın kitaplarını imzalayarak, TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu seneki imza süresi rekorunu kırdı.

Yazdığı eserlerle kitapseverlerin beğenisi kazanan ünlü isimler, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza etkinliklerinde, kitapseverlerle buluştu. Dün akşam sona eren ve 605 bin kitapseveri ağırlayan fuarda Gazeteci-Yazar Soner Yalçın yeni çıkan kitabı 'Kara Kutu' ile okurlarla buluştu. Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan yeni kitabı Kara Kutu ile modern tıbbın ve ABD'nin ilk milyarderi olan Rockefeller ailesinin planlarını deşifre eden Yalçın'a ilgi büyüktü. 5 yıl aradan sonra İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan Yalçın, 6 saate yakın kitaplarını imzalayarak TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu seneki imza süresi rekorunu kırdı. Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün fuarda Kara Kutu'yu alırken, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve usta basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu da Soner Yalçın'ın yeni kitabını satın aldı.


Soner Yalçın, İstanbul, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:43 Kaynak: DHA
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