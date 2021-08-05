KIZ ARKADAŞI İLE BULUŞMAYA GELDİLER, KUNDAKÇI DİYE DAYAK YEDİLER - Son Dakika

AYDIN'ın merkezi ilçesi Efeler ilçesinin kırsal Emirdoğan mahallesinde, köylülerin tedirgin davranışlarından şüphelenip, ormanı yakmak için geldiklerini sandıkları 2 kişi, linç edilmek istendi. Köylülerin otomobiline tekme yumruk ve sopalarla vurduğu 2 kişiyi, jandarmalar öfkeli kalabalığın elinden güçlükle aldı. Şüpheli gençlerden M.K.'nin jandarmadaki ifadesinden, kardeşinin kız arkadaşı ile buluşmak için Bursa'dan geldiklerini söylediği öğrenildi.

Bursa'da yaşayan M.K. (19) ve arkadaşı M.B. (21), dün saat 23.40'ta Efeler'e 15 kilometre mesafedeki 414 nüfuslu kırsal Emirdoğanlar mahallesine geldi. İki gencin içinde bulunduğu otomobil, köylülerin dikkatini çekti. Köylüler, otomobilin mahallerinden olmaması ve içindeki 2 kişinin de tedirgin davranışları üzerine orman yakmaya gelen kişiler olabileceğinden şüphelendi. Cep telefonlarından haberleşen köylüler, ellerinde sopalarla toplanıp, iki kişini içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Ardından tekme, yumruk ve ellerindeki sopalarla otomobile vurmaya başladı. Çevredeki diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri araya girerek, öfkeli kalabalığın arasından 2 genci çıkarıp, linç edilmekten kurtarıp, uzaklaştırdı.

Hırsızlık suçundan 28 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen M.K. ve uyuşturucu kullanmak, konut dokunumazığını ihla ve mala zarar verme suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan M.B., Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. M.K. ve M.B., ayaktaki sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde kardeşinin kız arkadaşı olan S.C. ile buluşmak maksadıyla mahalleye geldiklerini söylediği öğrenildi.

2 gencin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.