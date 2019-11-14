Kızılay öğrencilere kitap dağıttı

Türk Kızılay Kilis şubesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek lise öğrencilerine hazırlık kitabı dağıttı.

Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla sınavlara hazırlık kitapları dağıttıklarını söyledi.

Kızılay olarak eğitime her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, kitapları İl Milli Eğitim Müdürü Emin Akkurt'a teslim etiklerini belirtti.

Erdoğan, "İlçeler ve il merkezimizdeki liselere dağıtılacak kitaplarımızın evlatlarımızın sınav başarısına katkısı olmasını umut eder, bütün çocuklarımıza bu vesileyle başarılar dileriz." dedi.